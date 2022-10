Gazetarja Mitro zbardh takimin e kryedemokratit Berisha me kryetarët e degëve të PD në rrethe

20:13 21/10/2022

Partia Demokratike ka ndezur “motorët” e aksionit opozitar. Në selinë e Partisë Demokratike, kryedemokrati Sali Berisha ka mbledhur krerët e degëve. Në thelb të këtij takimi janë primaret dhe protestat.

Për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në selinë e Partisë Demokratike, në një lidhje direkte me edicionin e lajmeve të orës 19:30 në Tv Klan, gazetarja Jolldiz Mitro ka dhënë më shumë detaje rreth takimit të kryedemokratit Berisha me kryetarët e degëve.

Jolldiz Mitro: Primaret dhe protestat kanë qenë fokusi i takimit që Sali Berisha zhvilloi me krerët e degëve të Partisë Demokratike në rrethe. Ai ka kërkuar angazhim maksimal nga strukturat drejtuese të kësaj force politike në mbarë vendin. Ka hedhur akuza në adresë të Kryeministrit Rama që sipas tij, po tenton të vjedhë zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në vitin 2023. Është shprehur se Partia Demokratike nuk do t’i bojkotojë këto zgjedhje dhe do të bëjë gjithçka për të mbrojtur votën e lirë të qytetarëve shqiptarë. Sikundër njëherazi e ka cilësuar edhe si formën më demokratike rikthimin e votës për demokratët, por jo vetëm edhe për shqiptarët procesin e primareve që do të zhvillojë Partia Demokratike.

Gazetarja e Tv Klan, Jolldiz Mitro ka treguar se pas takimit me kryetarët e degëve, kryedemokrati Berisha do të takohet dhe me kryetarët e partive aleate.

Jolldiz Mitro: Edhe në konferencën për shtyp që zhvilloi me gazetarët dhe në takimin me krerët e degëve, Berisha e ka cilësuar si kryefjalën e axhendës së opozitës zhvillimin e protestave. Ato, sipas tij do të jenë të formave nga më të ndryshmet duke nisur që nga mosbindja civile dhe deri tek kulmimi i protestës kombëtare që do të mbahet në Tiranë. Sipas kryetarit të PD, brenda këtyre 2-3 ditëve do të kemi dhe një datë se kur do të mbahet ajo. Pas takimit me krerët e degëve, Berisha do të takohet edhe me kryetarët e partive aleate./tvklan.al