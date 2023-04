Gazetat ‘jehonë’ Minalit në gjysmëfinale

11:40 19/04/2023

“Shkëlqen Milan, Napoli qan!”

Jehonë të madhe në mediat italiane ka marrë kalimi i Milanit në gjysmëfinalet e Champions League. Gazetat kryesore i kanë kushtuar hapësirë edhe yllit të skuadrës, Oliver Zhiru.



16 vite ka zgjatur pritja e Milanit për tu rikthyer në gjysmëfinalet e Champions League. Kuqezinjtë eliminuan jo pa shumë vështirësi rivalët e Napolit, një kundërshtarë ndaj të cilëve shënoi një fitore dhe një barazim. Ecuri që ka sjellë eufori në kampin e skuadrës nga Milano, me mediat italiane që i kanë kushtuar një hapësirë të madhe skuadrës së Stefano Piolit. “Luani Milan”,Napoli eliminohet, është gjysmëfinale” është kryetitulli i të përditshmes “Gazzetta dello Sport”, që e shoqëron me disa prej yjeve të ekipit italian.



Euforike ka qënë edhe “Corriere dello Sport” që ka luajtur me pseodonimin e Milanit. “Aty është djalli, në gjysmëfinale pas 16 vitesh. Milan është në qiell, zemërimi i Napolit, mohohet një penallti”. Kalimi në gjysmëfinale është përshëndetur edhe nga e përditshmja torineze, “Tuttosport”, që faqen e parë ia ka kushtuar kuqezinjve, me heroin Olivier Zhiru. Një moment të francezit me sytë nga qielli, gazeta e shoqëron me fjalët “Shkëlqen Milan, Zhiru nga ferri në parajsë. Napoli qan”.

