Gazmend Ujkashi: Kur e ngacmoj vjehrrën ta kthen aty ku të dhemb, është Akrep dhe ta fut thumbin pa menduar

16:26 23/01/2023

Në panelin e ditës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan ku tema e tavolinës ishte horoskopi, parashikimi për këtë javë të fundit të muajit Janar dhe disa karakteristika të shenjave, pati edhe diskutime lidhur me këto të fundit. Gjithçka nisi me pyetjet rreth ashendentit Akrep në shenjën e Virgjëreshës, i cili sipas astrologes Krisanthi Kallojeri, kjo do të thotë se ka shumë strategji. Gazmend Ujkashi shtoi se në fakt Akrepi nuk ka nevojë të jetë strategjik dhe këtë mendimin e bazon në raportin me vjehrrën e tij.

Gazmend Ujkashi: Akrepi nuk ka nevojë as të bëjë strategji, Akrepi në çdo sekondë të jetës së vet, pa u matur, pa u menduar, ta fut thumbin. Se unë kam vjehrrën Akrep dhe kënaqem me atë. Një sekondë ta ngacmoj për diçka se ne e bëjmë atë, kemi dhe batuta, humor, një sekondë ta ngacmoj për diçka ta kthen ku të dhemb shumë shpejt.

Agida Koçi: Pse merreni kaq shumë apo ju pëlqen t’ju ngacmojnë, me vjehrrën në këtë rast?

Gazmend Ujkashi: Unë e kam shumë të lezetshme, ëështë ehde gati e re si natyrë, është shumë interesante por edhe shumë emocionale. Unë kam shumë qejf kur e ngacmoj se ma kthen./tvklan.al