Foto arkiv

“Geni-t” i sekuestrohen 50 mijë litra naftë në Portin e Durrësit

09:26 13/01/2023

Rreth 50 mijë litra naftë raportohet të jenë sekuestruar këtë të premte në një anije peshkimi në Portin e Durrësit.

Burime paraprake për gazetaren Enkelejda Arapi bëjnë të ditur se nafta dyshohet se ishte kontrabandë nga Lindja e Mesme. Ajo u zbulua në anijen e peshkimit të quajtur “Geni”.

Kjo është e katërta anije peshkimi që zbulohet që ka naftë kontrabandë në hambarin e saj. Anijet e peshkimit, prej vitesh bëjnë kontrabandë nafte.

Ato e marrin me çmim shumë të ulët në vendet e Lindjes së Mesme, me pretendimin se po furnizohen për nevojat e veta dhe pastaj e shesin në treg me çmim shumë herë më të lartë./tvklan.al