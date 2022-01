Gentian Bejtja i shpëton atentatit të dytë

Shpërndaje







23:50 09/01/2022

U qëllua me armë në Nikël, lëndohet edhe shoku i tij

Ky është Gentian Bejtja, 41-vjeçari që mbeti i plagosur gjatë një atentati me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e të dielës në afërsi të Niklës në Fushë-Krujë. Bashkë me të u lëndua edhe 31-vjeçari Klodian Stafuka që udhëtonte së bashku me Bejtjan në të njëjtën makinë.

Vetë dy të lënduarit kanë deklaruar për policinë se nuk i kanë parë autorët, pasi janë qëlluar në ecje nga pas, në afërsi të një karburanti në fshatin Larushkë në zonën e Niklës.

Si pasojë e breshërisë me armë, Bejtjan e ka kapur një plumbë në dorë, por ai ka humbur kontrollin e makinës dhe kanë dalë nga rruga. Për rrjedhojë është lënduar lehtë edhe Klodian Stafuka.

Ata janë dërguar të dy në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku dhe kanë marrë ndihmën mjekësore.

Menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor shkuan në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Grupi hetimor i ngritur për këtë çështje paraprakisht dyshon se objektiv i atentatorëve ka qenë Gentian Bejtja.

Dyshimet e para për motivin e këtij atentati lidhen me të shkuarën e Bejtjas, i cili ka qenë edhe më parë objekt i një atentati me tritol në makinën e tij në vitin 2016.

Ai gjithashtu ka qenë i përshirë si i dyshuar bashkë me një tjetër person, në vjedhjen e një makine, të përdorur për vrasjen e komisar Dritan Lamajt.

Tv Klan