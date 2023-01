Georgina Rodriguez përballet me kodin e rreptë të veshjes

Shpërndaje







23:20 07/01/2023

Futbollisti Cristiano Ronaldo bëri bujë në mbarë botën kur u zbulua se ai do të luante për skuadrën Al-Nassr në Arabinë Saudite. Ai do të ketë pranë partneren e tij, Georgina Rodriguez dhe të gjithë fëmijët e tyre. Jetesa në Arabinë Saudite do të bëjë që bukuroshja t’i përshtatet disa ndryshimeve.

Gazeta Marca bën me dije se ligjet atje do ta detyrojnë bukuroshen të bëjë disa ndryshime në stilin e veshjes. Rodriguez do të duhet të ndryshojë mënyrën se si vishet në publik dhe tani e tutje ajo do të duhet të jetë në përputhje me rregullat e vendit. Këto rregulla përfshijnë veshje pa dekolte, pa rroba të ngushta dhe jo të shkurtra.

Kjo gazetë spanjolle bën me dije se Arabia Saudite nuk është një vend miqësor për gratë, për të mos përmendur që ligjet e saj të rrepta fetare mund të jenë pengesë për marrëdhënien e çiftit pasi futbollisti dhe modelja nuk janë të martuar.

Megjithëse siç është theksuar dhe më herët nga mediat e huaja pritet që autoritet arabe ta anashkalojnë si rast.

Klan News