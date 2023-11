“Gërdeci”, Mediu: Gjatë 15 viteve nuk jam pyetur asnjëherë

20:27 30/11/2023

“Vepra për të cilën akuzohet është parashkruar para 10 vitesh”

Fatmir Mediu për herë të parë u paraqit në seancë që prej rihapjes së çështjes “Gërdeci”. Qëndroi për rreth 7 orë, ku dha shpjegimet e tij dhe dëgjoi dëshmitarët.

E cilësoi procesin politik dhe të kundraligjshëm duke shtuar se në 15 vite nga tragjedia, nuk është pyetur asnjëherë.

“Ky proces duhet të jetë i ligjshëm dhe i barabartë për palët. Për 10 vite nuk jam ngarkuar me asnjë akuzë.”

Theksoi se vepra për të cilin akuzohet është parashkruar para dhjetë vitesh duke i kujtuar gjykatës Kodin Penal.

“Për mua për 10 vjet nuk kam pasur asnjë akuzë, kam qenë pa asnjë ngarkesë penale dhe për më tepër kam qenë këtu, as nuk i jam fshehur proceseve, as nuk i jam fshehur ballafaqimeve me drejtësinë. Dhe kjo shkelje është terësisht flagrante për një njeri që prezumohet i pafajshëm, nuk ka pasur procedim penal, të kërkohet që të mos respektohet afati i parashkrimit.”

Shpjegimet e tij para gjykatës i nisi duke u kërkuar ndjesë familjarëve të viktimave të cilën e shprehu edhe para mediave.

“Erdha në respekt të gjykatës, në respekt të drejtësisë, duke shprehur dhe njëherë ndjesën time të madhe për atë që u ka ndodhur familjarëve në vitin 2008, të cilën e kam bërë dhe atëherë kur isha ministër Mbrojtjeje duke dhënë dorëheqjen. Unë nuk e zhbëj dot më atë që ka ndodhur, këtë e thashë sot dhe kërkoj ndjesë thellë.”

Në fillim të janarit të këtij viti, ish ministri i Mbrojtjes u mor i pandehur nën dy akuza: shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre në kuadrin ushtarak.

