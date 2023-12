“Gërdeci”, Shkëlzen Berisha dëshmon në gjykatë

15:34 27/12/2023

“Nuk kam asnjë lidhje me këtë çështje, është proces tërësisht politik”

Për 30 minuta ka dhënë shpjegime në Gjykatën e Posaçme Shkëlzen Berisha, në cilësinë e dëshmitarit në procesin që po zhvillohet kundër ish-ministrit të Mbrojtes për çështjen “Gërdeci”. Në shpjegimet e tij Berisha tha se Mediun dhe Aldo Bumçin i njeh për shkak të lidhjeve politike. I ka miq dhe nuk ka asgjë tjetër. Ai u pyet edhe për shkresën që u nis nga ministria e Drejtësisë për në ministrinë e Mbrojtes me shënimin “për Shkëlzen Berishën”.

“Të gjitha takimet kanë qenë në lidhje me çështjet personale, politike, të natyrave të tjera. Asnjë lidhje as me këtë çështje dhe as me VKM të tjera. Mediun dhe Bumçin i kam miq para se të ishin të angazhuar.”

SPAK kërkoi që Shkëlzen Berisha të sqaronte edhe 44 telefonatat që kishte me biznesmenin Mihal Delijorgji, i cili ishte administrator i Albademil kompania që është marrë me demontimin e armëve.

“Delijorxhi përveç se ka qenë i përfshirë në këtë çështje, ka qenë edhe sipërmarrës dhe kjo është mënyra si e kam njohur unë.”

Shkëlzen Berisha u shpreh se ai nuk ka aspak lidhje me këtë çështje dhe se nuk duhet të ishte thirrur për të dhënë shpjegime.

“Politizimi i tejskajshëm nuk e ka ndihmuar, as hetimin dhe as të vërtetën. E konsideroj thirrjen time në këtë proces, absolutisht teatër politik.”

Pas përfundimit të seancës ish-ministri i Mbrojtes, Fatmir Mediu u shpreh se i dukej e pavend thirrja e Shkëlzen Berishës në gjykatë.

“U duk qartë edhe nga dëshmia e Shkëlzen Berishës që ai nuk ka asnjë lidhje me Fatmir Mediun, nuk ka asnjë marrëdhënie me Fatmir Mediun në raport me këtë proces. Këto janë insinuata të qëllimshme që janë ngritur dhe prokuroria e bie si fakt në një proces padashur të shkojë drejt të vërtetës.”

Në gjyqin e Gërdecit u paraqitën edhe dy të bashkëpandehurit për këtë çështje, Jorgo Mingo ushtarak dhe Ndue Marku jurist. Ata nuk pranuan të dëshmojnë pasi ushtruan të drejtën e tyre për të mos folur.

Ata janë dënuar për shpërdorim detyre, në procesin e parë për Gërdecin. Seanca e rradhës u la me 10 janar në orën 9.

