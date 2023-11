“Gërdeci”, shtyhet seanca për Fatmir Mediun

10:53 16/11/2023

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka paracaktuar se seancat gjyqësore për çështjen “Gërdeci” do të zhvillohen çdo të enjte në orën 09:00 pasi pritet të jetë një proces i gjatë.

Por duke qenë se gjatë ditës së sotme, 2 avokatët e ish-ministrit të Mbrojtjes, Ardian Visha dhe Henrik Ligori, kanë munguar, seanca është shtyrë.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci raporton se avokati Ardian Visha i kishte sjellë një shkresë gjykatës ku i bënte me dije se për arsye familjare, do të duhej të udhëtonte jashtë Shqipërisë dhe i kishte vënë në dispozicion dhe pasaportën e tij me vulë në pikën e kalimit kufitar, ku ka udhëtuar në drejtim të Barit të Italisë. Ai i ka komunikuar gjykatës se për të paktën 9 ditë nuk do të ishte në territorin e Shqipërisë dhe për këtë arsye, kërkonte shtyrjen e seancës.

Nga ana tjetër, avokati Enrik Ligori kishte sjellë një raport mjekësor, ku bënte me dije se për shkak të problemeve shëndetësore, ishte i paaftë për t’u paraqitur në punë për të paktën 3 ditë dhe kërkonte shtyrjen e seancës.

Në dyert e gjykatës u paraqitën vetëm 4 dëshmitarë nga 8 që gjykata kishte thirrur. Gjykata vendosi që ta shtynte seancën me 2 javë dhe u vendos që të mbahej më 30 Nëntor, ora 09:00. Në rast të mungesës së avokatëve mbrojtës të Mediut, Ardian Visha dhe Henrik Ligori, Gjykata i caktoi ish-ministrit të Mbrojtjes, avokat kryesisht Artan Simonin./tvklan.al