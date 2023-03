Gërryerja e shkëmbinjve të Normandisë

22:20 12/03/2023

Po rrezikohen zonat urbane. Shkak ndryshimi klimës, banorët të frikësuar

Një natë fund Shkurti, Annick Quevremont ishte duke parë televizor me burrin e saj në dhomën e ndenjes së shtëpisë së tyre e ndërtuar buzë shkëmbit në Normandi, kur papritmas dëgjuan një zhurmë të fortë dhe ndjenë një dridhje nën këmbët e tyre. Të nesërmen në mëngjes, hapin dritaret dhe shohin të tronditur, një pjesë e shkëmbit ishte shkëputur dhe ishte përplasur në det.

Një segment i shkëmbit, 40 metra i gjerë dhe 15 metra në brendësi, u zhduk në atë episod të erozionit në qytetin verior francez të Fecamp më 22 Shkurt. Askush nuk u lëndua në incident, por gërryerja solli me vete një faltore, me një kryq, një pikë referimi lokale.

Quevremont për Reuters, tregon një foto të shkëmbit të bërë dekada përpara se një pjesë e tij të gërryhej. “Në shkëmb gjendej një stol ku banorët uleshin pasditeve dhe befas gjithçka u rrëzua .Gjithçka ishte zhdukur.”

Për banorët e zonës, fenomeni ishte simbol i përshpejtimit të erozionit buzë shkëmbinjve. Sipas qendrës franceze Cerema për planifikimin mjedisor, rrëshqitja e dheut në Fecamp barazohet me një erozion prej 100 vitesh me një ritëm normal, por që ndodh e gjitha brenda një dite.

Kryebashkiaku i Fecamp, David Roussel tha se rrëshqitjet e dheut në bregdetin përreth zonës ndodhin rregullisht. Vetëm në vitin 2022, shtoi ai, autoritetet vëzhguan 60 incidente. Megjithatë, thotë Roussel, se sa e rrezikshme është që këto fenomene ndodhin pranë zonave të banuara:

“Kjo është veçanërisht ajo që duhet të marrim parasysh, për të parë se si të mendojmë për urbanizimin në lidhje me këto zona të banuara në mes të vijës bregdetare në tërheqje, e cila po përhapet në rajonin tonë.”

Nga ana tjetër nënkryetari i Bashkisë Pierre Aubry përmendi ndryshimet klimatike si shkakun e gërryerjes së shkëmbit në Shkurt në Fecamp.

“Kemi pasur verë shumë të thatë dhe të nxehtë me pak shi, pastaj erdhi një periudhë me shira të dendur, pastaj disa javë më parë, kishim temperatura prej -5 ose -10 gradë Celsius, që do të thotë një periudhë ngricash që tenton të kontraktojë ujin dhe të shkaktojë edhe më shumë çarje në shkëmbinj.”

Ai tha gjithashtu tregon se rritja e nivelit të ujit të detit kontribuojnë në tërheqjen e vijës bregdetare, një tjetër shkak kryesor i shkëmbinjve degradues.

Çështja e erozionit bregdetar nuk është unike për Normandinë. Agjencia franceze për mbrojtjen e bregdetit Conservatoire du Littoral vlerëson se rreth 50,000 rezidenca rreth Francës janë në zona që do të kërkohet që ato të zhvendosen deri në fund të shekullit.

Në fillim të Shkurtit, një ndërtesë apartamentesh në brigjet e Atlantikut të Soulac-sur-Mer, në Francën jugperëndimore, u shkatërrua pasi zona pësoi një erozion të shpejtë në Francë me plazhet që zhdukeshin me një shpejtësi prej rreth 2.5 metra në vit në të kaluarën.

Në Fecamp, autoritetet kanë vendosur një perimetër sigurie prej 100 metrash rreth shkëmbit të gërryer dhe kanë ndaluar hyrjen në disa zona dhe rrugë që konsiderohen shumë afër. I gjithë ky fenomen ndodh për shkak të ndryshimit të herëpashershëm të klimës.

