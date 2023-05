Gert Bogdani: PD ka mungesë totale organizimi, janë të njëjtët njerëz që dështuan 6 herë

Shpërndaje







22:33 17/05/2023

Gert Bogdani, i cili garoi në primare për të qenë kandidat i PD për Bashkinë e Tiranës, thotë se Partia Demokratike duhet të bashkohet dhe të reformohet.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Bogdani deklaroi se rezultati i dobët në zgjedhje erdhi si pasojë e mënyrës së gabuar të organizimit të partisë.

Ai thotë se janë po e njëjta kastë politike brenda PD-së që kanë humbur në 6 palë zgjedhje që pas vitit 2013.

Sipas tij, mungesa totale e organizimit të PD dhe i njëjti grup drejtimi i partisë që bëjnë të njëjtat gabime, kanë sjellë këtë situatë.

Blendi Fevziu: A ka një analizë pse doli me këtë rezultat?

Gert Bogdani: Duhet të ketë patjetër.

Blendi Fevziu: Se po shkuan duke thënë që i vodhi Rama, pas 2 vjetësh do vish prapë edhe…

Gert Bogdani: Rama do rrijë deri në 2050 në pushtet në qoftë se shkojmë me këtë mentalitet të sotëm. Duhet të ketë se s’bën një analizë. Dhe nuk është çështje individi, është çështje enturazhi, është çështje organizimi, është çështje mënyre pune të bërjes së fushatës elektorale. Partia Demokratike në radhë të parë ka nevojë për bashkim, në radhë të dytë ka nevojë për reformim të mënyrës se si punon, se si bën fushatë. Nuk mund ta bësh fushatën 45 ditë para zgjedhjeve. Nuk mund të nxjerrësh programin 2 javë para zgjedhjeve. Ndërkohë që kundërshtari ka 9 muaj në terren. Pse? Sepse kjo është një mungesë totale organizimi. Nuk mund të jenë të njëjtët njerëz që bëjnë të njëjtat gabime dhe të presim rezultate të tjera. Kanë 6 herë që dështojnë po të njëjtët njerëz. Prandaj them që nuk është çështje individi dhe është çështje enturazhi dhe kaste politike.

/tvklan.al