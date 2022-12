Gert Shehu nuk padit truprojat e Sali Berishës

Shpërndaje







14:06 10/12/2022

31-vjeçari kërkon që të mos ndiqen penalisht truprojat e kreut të PD-së

Gert Shehu, 31-vjeçari, i cili goditi kreun e PD-së Sali Berisha në protestën e opozitës, ka kërkuar që të mos ndiqen penalisht truprojat që e neutralizuan.

Kjo është deklaruar gjatë marrjes në pyetje të Shehut, teksa do i jepej masa e sigurisë. Truprojat e ish-kryeministrit rrezikonin të merreshin nën hetim për plagosje të lehtë me dashje ose dëmtime të tjera me dashje.

31-vjeçari Gert Shehu, u la në arrest me burg nga Gjykata e Tiranës, masë sigurie që u dha në ambientet e spitalit të Traumës. Ai po kurohet në spitalin ushtarak dhe ruhet nga forca të shumta policie. Pas përmirësimit të gjendjes shëndetësore, i riu pritet të transferohet në qeli.

Avokati Ervis Lila i përzgjedhur nga familjarët e Gert Shehut ka kërkuar një masë më të lehtë ndaj tij, teksa ka theksuar se akti i ekspertimit psikik për klientin e tij do të jetë përcaktues në këtë proces.

Lila gjithashtu është shprehur se agresori i Berishës flet me fragmente dhe bën deklarime të ndryshme. Gert Shehu akuzohet nga autoritetet për goditje për shkak të detyrës dhe plagosje me dashje.

Tv Klan