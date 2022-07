Getafe ofertë për Rey Manaj

Shpërndaje







13:00 11/07/2022

E ardhmja e Rej Manaj mbetet ende një tymnajë merkatoje. Kur pritej që shqiptari të prezantohej te Uatfordi në Premier League angleze, situata e sulmuesit ka marrë një kthesë të beftë. Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, Manaj është lidhur me një transferim në elitën e futbollit spanjoll. Hetafe ka paraqitur ofertën prej 2 milionë eurosh për të firmosur me 25-vjeçarin dhe akordi pritet të arrihet shumë shpejt.

Manaj i cili u bashkua me Barcelonën në vitin 2020 ka një klauzolë lirimi prej 50 milionë eurosh, por me cilësitë e tij nuk arriti që të përmbushte pritshmëritë e drejtuesve, që e huazuan te Spezia në sezonin e shkuar. Shqiptari i parë që luan me ekipin e parë të Barcelonës luajti 30 ndeshje me skuadrën italiane, ku arriti të shënojë 5 gola.

Rrjeta që ndihmuan skuadrën për të qëndruar në Seria A edhe për sezonin e ardhshëm, duke ngjallur edhe vëmendjen e disa skuadrave. Përpos Uatfordit dhe Hetafes, dëshirën për të firmosur me lushnjarit e ka shfaqur edhe dy ish-skuadrat e Manaj, Albacete dhe Spezia. Orët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për fatin e tij.

Klan News