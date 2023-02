Getoar Selimi zbulon foton e papublikuar me Marina Vjollcën në ‘Zemër Luana’

21:57 05/02/2023

“Zemër Luana” në Tv Klan ka qenë një spektakël me shumë emocione dhe të pa thënë. Dy ndër të ftuarit special, MC Kresha, Geasy janë vendosur përballë në sfidën e telefonit, ku secili prej tyre duhet të realizonte një sfidë.

Teksa në ekran ka dalë shenja e Gallery, dënimi për Getoarin ka qenë se duhet të tregonte një foto të papublikuar me Marinën.

Ai ka zbuluar foton duke thënë se sapo ju hap punë me Marinën, por do të merret Luana me të, pasi Marina e ka problem përzgjedhjen e fotove.

