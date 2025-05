Vetëm pak ditë kanë mbetur nga starti i “Giro d’Italia 2025”, ku “Nisja e Madhe” do të bëhet me tre etapa në vendin tonë. E njohur si një prej tre garave më të mëdha çiklistike në botë, eventi nis zyrtarisht mbrëmjen e 7 majit, me prezantimin e ekipeve pjesëmarrëse në sheshin Skënderbej.

Etapa e parë do të zhvillohet në datën 9 maj, nga qyteti i Durrësit. Me gjatësi 164 kilometër, çiklistët do të kalojnë në Kavajë, Rrogozhinë, Peqin, Mullet, Surrel për të hyrë deri në finishin në Tiranë në Sheshin “Nënë Tereza”.

Etapa e dytë e datës 10 maj është kronometër, me gjatësi 13,7 kilometra. Ajo nis rreth orës 13:30 dhe përfundon pas orës 17:00 me nisje nga Sheshi Skënderbej deri në Sheshin Nënë Tereza.

Në etapën e tretë më 11 maj, çiklistët do të grumbullohen pas dreke në Longomare në Vlorë, me startin e garës në rrugën Demokracia. Prej aty itinerari vijon drejt Kotës deri në Qeparo, me kthim nga Porto Palermo në Himarë, për të vijuar në Qafën e Llogarasë, drejt Orikumit deri sa të mbërrijnë përsëri në Vlorë.

Tre etapat në Shqipëri janë pjesë e 21 etapave të Giro d’Italia 2025, që përfundon më 25 maj në Romë.

