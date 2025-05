Vendi ynë do të jetë epiqendra e botës, pasi do zhvillohen 3 etapat e para të edicionit të 108 të Giro d’Italia.

Durrësi, Vlora dhe Tirana presin garën më prestigjoze të çiklizmit, teksa një koment për këtë cirkuit e ka bërë edhe një njohës tepër i mirë i Shqipërisë.

Ish-trajneri i kombëtares shqiptare, Gianni de Biasi ishte prezent në ceremoninë e prezantimit të skuadrave në Tiranë, ndërsa për mediat italiane tregoi se e kishte paragjykuar Shqipërinë.

“Tani Shqipëria është rritur shumë, rrugët, aeroporti më i madh, ndërtesat e reja. Horizonti ka ndryshuar dhe sa herë që kthehem shoh diçka të re. E dua çiklizmin. Në vitin 2024 bëra 4000, por të gjitha gjatë tre muajve të verës dhe pothuajse të gjitha në Sardenjë. Çdo ditë, kur dal, pedaloj midis 60 dhe 100 kilometrave. Më parë ngjitesha shpejt edhe në malore tani më pak. Që kur hoqa dorë nga sportet, kam shtuar 12 kilogramë. Nuk kam bark, por gjithsesi…. Kujtoj ende emocionet e atij kthimi të ekipit tonë kombëtar nga Armenia, pasi arriti kualifikimin për Euro 2016. Gjetëm një lumë njerëzish që na shoqëruan nga aeroporti deri në qendër të qytetit”, tha Gianni De Biasi, ish-trajneri i kombëtares shqiptare.

184 çiklistë me 23 ekipe do të marrin pjesë në Giro D’italia. Në total janë 21 etapa, dy me kronometër, tre ngjitje dhe tre ditë do të bëhen pushim. Itinerari i këtij edicioni do të jetë përveç Shqipërisë, në Itali, Slloveni dhe Qytetin e Vatikanit. Në total, do të përshkruhen nga çiklistët 3443 kilometra.

