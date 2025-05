Policia ka bërë publik planin e masave gjatë zhvillimit të etapave të garës ndërkombëtare “Giro d’italia”, që mbahet për herë të parë në vendin tonë.

Shumë rrugë në Durrës dhe në Tiranë do të bllokohen dhe nuk do të lejohet lëvizja e mjeteve dhe e kalimtarëve.

Etapa e parë nis të premten në orën 13:10 në Durrës dhe përfundon në orën 17:30, në Tiranë. Çiklistët do të kalojnë nëpërmjet rrugës Egnatia, shëtitores Vollga, rrugës së kalasë, për të vijuar drejt urës së dajlanit, Plepa – Bishti i Zhurit – Peqin-Bradashesh –Gracen”. Nga aty do të vijojë drejt Surrelit nëpërmjet unazës së madhe dhe çiklistët do të kthehen më pas nga Fresku, drejt destinacionit final që është përpara presidencës. Në të gjitha këto segmente nuk do të lejohet lëvizja e mjeteve dhe do të kufizohet lëvizja e kalimtarëve.

Më 10 Maj, që përkon edhe me etapën e dytë, nga ora 10:00 deri në 18:00 do të ketë bllokime në të gjithë itinerarin që përfshin: Sheshin “Skënderbej”, “Urani Pano”, “Ibrahim Rugova”, Bulevardin “Gjergj Fishta”, Rrugën e Elbasanit, Bulevardin “Bajram Curri” dhe zona të tjera të qytetit.

Parkimi dhe qarkullimi do të jenë të ndaluara në zonat e përfshira, ndërkohë që devijimet do të orientohen drejt unazave dhe rrugëve dytësore si “Dritan Hoxha”, “Pjetër Budi” dhe rruga e Shkozës.

Dita e diele që do të jetë etapa e tretë në Vlorë, nga ora 15 deri në orën 23 do të ndalohet parkimi në disa sheshe kryesore. Rrugët kryesore si Transballkanikja dhe ato që çojnë në spitalin e Vlorës do të jenë të aksesueshme për mjetet emergjente dhe lëvizjen e kufizuar të qytetarëve.

Duke qenë se gara përkon me procesin zgjedhor, drejtori i policisë rrugore garantoi se nuk do të ndikojë në mbarëvajtjen.

Për garantimin e rendit dhe sigurisë së garës Giro d’italia do të angazhohen 3500 efektivë.

