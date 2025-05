Policia e Tiranës ka njoftuar segmentet rrugore në të cilat do të kalojnë çiklistët e kompeticionit “Giro d’Italia”, që vijnë për herë të parë në vendin tonë. Të premten nga ora 13:00 deri në orën 18:00 ndalohet kalimi dhe parkimi nga fshati Gracen deri në rreth rrotullimin e TEG, më pas në rrethrrotullimin e Sanatoriumit, rrugën e Elbasanit, Bulevardin Bajram Curri, rrugët Ali Shefqeti, Muhamet Deliu deri tek rreth i Freskut. Më pas bllokimi vijon tek rrugët Sotir Caci, Xhanfize Keko, Bulavardi Zhan Dark dhe Dëshmorët e Kombit.

Në ditën e dytë të garës të shtunën nga ora 8 e mëngjesit deri në 10 do ketë ndalim parkimi pranë Zogut të Zi, Rrugës Durrësit, Rrugës Fortuzi, Rruga e Barrikadave dhe pas Pallatit të Kulturës. Ndalim qarkullimi dhe parkimi do ketë nga ora 10:00 deri në orën 18:00 edhe në sheshin Skenderbej, bulevardi Gjergj Fishta dhe Bajram Curri, Muhamet Gjollesha, Ibrahim Rugova dhe segmente të tjera.

Nga gara prekën edhe disa blloqe banimi. Akses të kufizuar kanë pjesët e banimit në rrugët lidhëse me rrugën “Papa Gjon Pali” dhe zona e Kodrës së Priftit. Zona e Pazarit të Ri do ketë akses vetëm në rrugën e Dibrës, zona e Qytetit Studenti do ketë akses vetëm në unazën Lindore. Tirana e re dhe Blloku kanë dalje në Selitë dhe Digën e Liqenit, ndërsa banorët në Myslym Shyrë kanë dalje në drejtim të bulevardit Zogu i Parë dhe Mine Peza.

Klan News