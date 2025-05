Dita e diel, e cila përkon dhe me zgjedhjet parlamentare në vend, do të zhvillohet etapa e tretë dhe e fundit e aktivitetit sportiv “Giro D’Italia” në vendin tonë, në Vlorë.

Policia Rrugore, përmes një njoftimi, tregon masat e ndërmarra për mbarëvajtjen e këtij eventi sportiv, duke u bërë thirrje qytetarëve për largimin e automjeteve të parkuara në disa rrugë.

Akset ku nuk lejohet parkimi nga dita e sotme deri në përfundimin e garës ditën e nesërme janë:

-Sheshi i Madh (fillimi i Lungomares)

-Aksi Sheshi i Madh – Rruga “Shaban Demiraj”

-Fusha para Shkollës së Marinës

-Rruga “Reshat Osmani”

-Rruga “Veledin Kollozi”

-Aksi “Rrethi i Skelës – Rruga Aleksandria”

-Rruga “Hajredin Haxhiraj”

-Rruga “Mustafa Bello” dhe “Laze Malo”

-Rruga “Aleksandër Moisiu” – Bulevardi “Ismail Qemali” – Rruga “Demokracia” – Rruga “Arben Zylyftari”

-Rruga “Kosova” – Hotel Regina Garden dhe Sheshi “Ismail Qemali”

-Rruga “Sulejman Delvina” (segmenti Poliklinika – Dega Ushtarake) dhe zona e konvikteve të Fakultetit

Uniformat blu njoftojnë që qytetarët t’i heqin vetë automjetet e parkuara në mënyrë që të mos ketë ndërhyrje me karrotrec. Në rast se makinat do të lëvizin me karrotrec, qytetarët do mund të gjejnë automjetet e tyre në ish-fushën e Aviacionit.

Kjo është etapa e fundit, e cila do të nisë rreth orës 13.15 nga Rruga “Demokracia”. Çiklistët më pas do të vazhdojnë drejt Kotës, në Brataj, drejt Qeparos, më pas nga Porto Palermo në Himarë, e më pas do të kthehen nga Qafa e Llogarasë, drejt Orikumit, e nëpërmjet Rrugës “Murat Tërbaçi” do të kthehen në Vlorë.

Përfundimi i etapës së tretë parashikohet të jetë rreth orës 17:26 në Rrugën “Sadik Zotaj”.

/tvklan.al