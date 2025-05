Giro d’Italia është një prej eventeve më të rëndësishme sportive që zhvillohet në Shqipëri. Për gazetën italiane “Corriere della Sera”, kryeministri Edi Rama shpjegoi këmbënguljen për të zhvilluar “Nisjen e Madhe”, pavarësisht javës intensive të zgjedhjeve parlamentare.

“Besoj se ka ardhur momenti që Shqipëria të mos jetë më vetëm një vend që shikon botën nga jashtë, por të bëhet pjesë e skenës globale me dinjitet dhe hijeshi. Përfshirja në itinerarin e Giro d’Italia është një deklaratë e qartë: jemi këtu, jo për të parë, por për të qenë pjesë. Jemi të vegjël për nga sipërfaqja, por nuk na mungon as guximi e as bukuria për t’u paraqitur siç jemi – një shtet evropian në çdo kuptim”, tha Rama.

Në intervistën për të përditshmen e mirënjohur italiane, kryeministri tregoi atë çfarë 800 milionë telespektatorët në 200 shtete duhet të presin.

“Do të shihni një vend modern, por që ruan shpirtin e vet. Dikur dukej e pamendueshme, sot është realitet. Nga një komb që dikur askush nuk e njihte, sot jemi në ekranet e miliona njerëzve – jo me lajme të këqija, por me diellin, peizazhet dhe mikpritjen tonë. Shqipëria që ecën përpara”, tha Rama.

Si një prej tre eventeve më të mëdha çiklistike në botë, Giro d’Italia është padyshim vitrina për të treguar Shqipërinë dhe për të befasuar gjithë globin.

Tv Klan