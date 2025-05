Pas 3 vitesh nga mbajtja e Conference League, Tirana kthehet ne qendër të garave ndërkombëtare përmes Giro d’Italia.

Për Bashkinë e Tiranës ky event përveç se është një aktivitet në nivele ndërkombëtare do të shërbejë edhe si një promovim për turizmin në Shqipëri, dhe kryesisht të kryeqytetit.

“Shqipëria është vendosur në një lupë dhe vëmendje ndërkombëtare dhe kjo na shërben edhe për turizmin. Janë përzgjedhur me kujdes në Durrës, Tiranë dhe Vlorë që gara çiklistike të kalojë në itinerarin që i shërben jo vetëm garës, por edhe promovimit të turizmit”, tha Roland Hysi, drejtoria e Sportit, Bashkia e Tiranës.

Përmes këtij eventi, Shqipëria vendoset në fokus të shteteve të tjera.

“Përveçse është një aktivitet në nivele ndërkombëtare, gjithë fokusin përsa i përket fokusit e vendos Shqipëria. Por sporti këtë radhë nuk duhet trajtuar i ndarë nga turizmi pasi gërshetohen shumë mirë dhe kjo është një mundësi shumë e mirë”, tha Hysi.

Ndryshe nga Durrësi dhe Vlora, në kryeqytet kufizimi i qarkullimit do të jetë për dy ditë.

“Në datën 9 qarkullimi bllokohet rreth orës 13:00 dhe hapet në 18:00, ndërsa në datë 10 bllokohet që në orën 8:00, ndërsa për këmbësorët në orën 10:00”, tha Gentian Vocaj, drejtor i Qarkullimit, Policia Bashkiake.

Krahas automjeteve, nuk do të lejohet edhe qarkullimi i këmbësoreve përgjatë itinerarit të garës.

“Është e rëndësishme për qytetarët që kanë automjetet të parkuara në këto akse të lëvizin automjetet para datës 8 në mbrëmje pasi ndryshe do lëvizen me karrotrec nga Policia Bashkiake. Qytetarët dhe këmbësoret për datën 9 dhe 10 të mos bëjnë ndërprerje të perimetrit të garës atje ku duan, por të pyesin punonjësit e policisë, pasi është një garë me shpejtësi të lartë dhe mund të kemi të lënduar”.

Nga data 9-11 Maj Shqipëria do jetë epiqendra e 180 çiklistëve më të mirë të botës.

