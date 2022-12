Gjashtë mijë euro ryshfet, dënohet ish-gjyqtarja Mimoza Margjeka

17:50 15/12/2022

4 vite e 6 muaj burg iu konvertua në shërbim prove. Dënohet edhe bashkëshorti i saj, një avokat dhe sekseri

Gjykata e Posaçme me trup gjykues të kryesuar nga Erion Çela dënon me 4 vite e 6 muaj burg ish-gjyqtaren Mimoza Margjeka. Pasi e gjetën fajtore, togat e zeza vendosën që ky vendim t’i konvertohet në 3 vite shërbim prove. Po ashtu për Margjekën u vendos dënim plotësues që për 5 vite të mos ushtrojë asnjë funksion publik. 4 vite heqje lirie u vendos për bashkëshortin e ish-gjyqtares Arben Cara. Ndërsa 1 vit e 2 muaj burg për Nejton Bali, që i konvertohet në 2 vite e 4 muaj, shërbim prove. Për avokatin Skënder Demiraj u vendos 3 vite shërbim prove. Ndërsa sekseri Klaudjo Zhilla u dënua me 3 vite burg.

Pas shpalljes së vendimit ish-gjyqtarja Mimoza Margjeka nuk i kurseu akuzat në drejtim të politikës dhe drejtësisë.

Gjykata po ashtu vendosi shuarjen e masës së sigurisë për Margjekën, avokatin Demiraj dhe Nejton Balin. Ata u akuzuan për korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë, kryer në bashkëpunim. Prej tetorit të vitit 2020 Margjeka është nën hetim nga ana e SPAK dhe është hetuar dhe gjykuar nën masën e sigurisë “arrest shtëpie”. Sipas hetimeve të prokurorisë, bashkëshorti i saj ka marrë ryshfet një shumë prej 6 mijë euro me qëllim ndryshimin e masës së sigurimit, nga “arrest në burg” në “garanci pasurore”, ndaj shtetasit Orion Bali, i arrestuar për trafik klandestinësh.

Dënimet e Gjykatës së Posaçme:

Mimoza Margjeka – 4 vite e 6 muaj burg (3 vite shërbim prove)

Nejton Bali – 1 vit e 2 muaj burg (2 vite e 4 muaj shërbim prove)

Skender Demiraj- 3 vite shërbim prove

Klaudjo Zhilla – 3 vite burg

Arben Cara – 4 vite burg

