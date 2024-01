Gjashtë palestinezë mbetën të vrarë nga një sulm në strehën e refugjatëve në Gaza

19:27 23/01/2024

Gjashtë persona kanë mbetur të vrarë në një operacioni ushtarak gjatë ditës së djeshme në një strehë në Khan Younis, në jug të Gazës sipas asaj që thotë një zyrtar i lartë i OKB-së, raporton Sky News.

Philippe Lazzarini, komisioneri i përgjithshëm i Agjencisë së OKB-së për Refugjatët Palestinë (UNRWA), tha se streha ishte një nga më të mëdhatë në Khan Younis.

Ai tha se të paktën gjashtë persona u vranë dhe “shumë të tjerë u plagosën”.

Këtë mëngjes, forcat tokësore izraelite thanë se kishin “rrethuar” Khan Younis dhe kishin kryer një “operacion të gjerë”.

One of the largest @UNRWA shelters in Khan Younis (southern #Gaza) was hit during military operations yesterday.



At least 6 displaced people were killed and many more injured during intense fighting around our the shelter.



