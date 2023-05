Gjashtë trofe në dy sezone

19:20 07/05/2023

Ancelotti shënon rekordin me Real Madrid

Carlo Ancelotti e ka kthyer Real Madridin në një grup fitues një skuadër që kishte shumë dyshime dhe pak siguri duke hedhur themelet për një nga projektet më emocionuese në historinë e ekipit spanjoll.

Kupa e Mbretit e një nate më parë ishte trofeu i gjashtë që prej rikthimit të tij tek klubi i Florentino Perez. Ky rrugëtim filloi më 16 Janar 2022 me fitoren në Superkupën e Spanjës kundër Athletic Bilbao. Që atëherë, kanë kaluar 475 ditë. Është koha më e shpejtë në nivel klubesh. Në 2022 fitoi gjithashtu Kampionatin, Champions League dhe Superkupën UEFA. Në nivel ndërkombëtar, edhe Botërorin e klubeve.

Për momentin vazhdimësia e tij duket më e sigurt se kurrë, por gjithçka do të varet nga ajo që do të ndodhë në gjysmëfinalen e Champions League kundër Manchester Cityt. Florentino Pérez siguroi se janë shumë të lumtur me të dhe se ai ka kontratë edhe për një sezon, por një eliminim nga Champions League mund t’i hapë dyert drejt kombëtares braziliane.

