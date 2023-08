“Gjatë sherrit qëlluan në ajër me armë zjarri”, shpallen në kërkim 2 vëllezërit në Korçë (Emrat)

20:48 10/08/2023

Dy vëllezër janë shpallur në kërkim pasditen e kësaj të Enjteje në Korçë. Sipas njoftimit zytar të policisë mësohet se ata janë konfliktuar me një person e më pas njëri prej tyre ka qëlluar me armë zjarri në ajër.

Menjëherë pas kësaj, të dy autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes.

Gazetarja e Klan News Daniela Zisi ka siguruar emrat e dy vëllezërve, përkatësisht Mateo e Dhimitër Dadushi.

“U konfliktuan me një shtetas për motive të dobëta dhe njëri prej tyre qëlloi me armë zjarri në ajër, identifikohen 2 vëllezërit dhe vijon krehja e zonës për kapjen e tyre. Më datë 10.08.2023, rreth orës 19:00, shërbimet e Policisë sapo kanë marrë njoftim se në lagjen nr. 8, Korçë, po ndodhte një konflikt midis disa shtetasve, kanë shkuar menjëherë në adresën e dhënë, ku ka rezultuar se vëllezërit Dh. D. dhe M. D.,për motive të dobëta ishin konfliktuar me shtetasin F. R.

Gjatë konfliktit dyshohet se njëri prej vëllezërve, ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe më pas janë larguar nga vendngjarja, sapo kanë konstatuar Policinë. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim dy vëllezërit, ka rrethuar zonën dhe vijon ndjekjen me qëllim kapjen e tyre. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes”, bën me dije policia./tvklan.al