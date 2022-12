“Gjatë shtatzënisë kam shtuar 16 kile”, Marjona Metohu flet “pa dorashka”: E kisha të vështirë të hiqja…

19:16 02/12/2022

Këngëtarja Marjona Metohu prej 5 muajsh është bërë nënë. Matiasi është djali i saj i parë dhe për të folur për këtë eksperiencë të parë ajo ishte e ftuar pasditen e kësaj të premteje në emisionin “Rudina” në Tv Klan. Ajo ka treguar se si ka përjetuar shtatëzëninë dhe lindjen e djalit, e ndër të tjera ka zbuluar edhe se sa kilogram shtoi gjatë shtatëzënisë.

Rudina Magjistari: Në lidhje me kilogramët, sa arrite sa shtove deri në fund të shtatëzënisë?

Marjona Metohu: Kam shtuar 16-17 kilogram çuditërisht nuk dukeshin shumë. Por barku ishte goxha i madh dhe doktori më thoshte përveçse është një bebe e madhe, janë ujërat dhe në momentin që do lindësh do i humbasësh menjëherë, por nuk humba menjëherë. Unë nuk kam qenë e fiksuar që pas lindjes të mbaja dieta që të humbisja kilet, e vetmja gjë ka qenë mirëqenia e djalit dhe e imja. Duke qenë se isha dhe me gji duhet të ushqehesha më mirë që të mund ta ngopja djalin. Tani që djali nuk është më me gji sikur po kujdesem pak me pjesën e ushqimit. Por deri në atë moment nuk kam parë asnjë dietë, madje kur më thonin hiq brumërat e këto, nuk është se i hoqa, e kisha pak të vështirë./tvklan.al