Gjekmarkaj: E vështirë ta kondicionosh Berishën, nuk ke çfarë i kërkon kur e ke përjashtuar

Shpërndaje







23:26 16/03/2022

Agron Gjekmarkaj dha dorëheqjen nga funksionet në Partinë Demokratike pas humbjes në zgjedhjet e 6 Marsit. Në një intervistë përballë gazetarit Blendi Fevziu, Gjekmarkaj ka treguar pse dha dorëheqjen nga posti i nënkryetarit dhe se çfarë ka ndodhur në mbledhjen e grupit parlamentar.

“Sa i përket mbledhjes ka patur debat normal për kushtet ku jemi, ku shumica e deputetëve të PD, disa i kanë kërkuar Bashës hap pas dhe disa dorëheqjen e pakushtëzuar”, është shprehur Gjekmarkaj.

Deputeti ka thënë më tej se i ka kërkuar kryedemokratit Lulzim Basha që të mbajë përgjegjësi. Sa i përket rolit të Sali Berishës, Gjekmarkaj tha se është e vështirë që ta kondicionosh atë sidomos në momentin kur e kanë përjashtuar pas 8 Janarit. Sipas Gjekmarkajt, sjellja e Bashës duhet të kushtëzohet nga raportet e brendshme me njerëzit dhe pritshmëritë e publikut nga PD.

“Në fakt që të jem i ndershëm me ju dhe ata që na shohin, unë personalisht në rrafshin e mbajtjes përgjegjësi, ashtu siç mbajta vetë i kam kërkuar zotit Basha të mbajë përgjegjësi. Është pak e vështirë ta kondicionosh zotin Berisha në momentin kur e ke përjashtuar pas 8 Janarit. Nga pikëpamja teknike, demokracia ka procedurë. Ai ka një parti tjetër që është “Shtëpia e lirisë”. Pastaj nëse ka vullnet politik për bashkim e gjëra të tjera, kjo është gjë tjetër, por në këtë moment nuk ke çfarë i kërkon atij sepse ai është një parti tjetër. Sjellja e zotit Basha duhet të jetë sjellje që kushtëzohet nga raportet e brendshme me njerëzit dhe pritshmëritë e publikut nga PD”, tha Gjekmarkaj.

Por a duhet ta japë dorëheqjen Lulzim Basha? Për deputetin Gjekmarkaj kjo është në ndërgjegjen e vetë Bashës se si ai duhet të sillet. Personalisht tha se nuk do që të jetë pjesë e asnjë rryme dhe ka dhënë dorëheqjen që të mos jetë protagonist në zhvillimet që e presin selinë blu. Ai tha se do të vazhdojë që të jetë deputet i thjeshtë pa funksione në PD.

“Është në ndërgjegjen e tij se si duhet të sillet zoti Basha. Unë qëndrimin tim e kam bërë publik. Unë kam dalë nga PD, në kuptimin kam dhënë dorëheqje që të mos jem protagonist në zhvillimet e mëvonshme. Nuk dua të jem pjesë e asnjë rryme. Nuk do bëj pjesë në këtë lufte civile të PD-së ku luhet për interesat personale të një krahu apo një krahu tjetër. Kontributi im do të jetë në rrafshin e ideve, aq sa idetë e mia kanë vlerë. Sepse nuk pretendoj që janë çelësi magjik. Do jem deputet i thjeshtë duke luajtur rolin e deputetit ne kohen e mbetur te parlamentit. Në qëndrimin tim e kam bërë publik ndaj zotit Basha dhe zhvillimeve në PD, i mbetet atij të vendosë. Do jem deputet i PD dhe do të jem një deputet pa funksione politike në PD”, u shpreh më tej Gjekmarkaj./tvklan.al