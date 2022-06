Gjekmarkaj: Nuk do ta votoj kandidaturën e Bajram Begajt

Shpërndaje







22:42 03/06/2022

I ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan, nënkryetari i Kuvendit Agron Gjekmarkaj është shprehur se nuk do ta votojë ditën e nesërme kandidatin për President të Republikës që ka propozuar PS-ja, Shefin e Shtabit të Forcave të Armatosura, Bajram Begajn.

Në lidhje me këtë vendim të tijin, Gjekmarkaj ka argumentuar se kjo ishte një zgjedhje e njëanshme dhe e papritur. Megjithatë, Gjekmarkaj i ka uruar suksese kandidatit për president, Begajt.

Agron Gjekmarkaj: Mendoj që opozita dhe shoqëria shqiptare përtej opozitës ka kandidatura shumë më të mira dhe shumë më prestigjioze. Unë nuk e paragjykoj CV-në e Begajt, nuk e di si e ka arritur. Është e drejta e tij ta ketë arritur me dinjitet. E meriton një shans edhe Begaj si president…

Arjan Curi: Ju do ta votoni nesër?

Agron Gjekmarkaj: Jo, unë nuk e kam ndarë ende me veten se çfarë do të bëj. Kur e pashë në zyrën e kryeministrit, m’u shtuan dilemat. Ndoshta po të kishte qenë një president ashtu siç diskutohej më përpara, qoftë edhe Fatos Nano që është lideri historik i socialistëve, do të kisha patur një luftë të brendshme për të shkuar për ta votuar, apo Majlinda Bregun që ka qenë për 6 vjet ministre e PD-së, shumë më tepër për ta votuar, ndërsa këtë zgjedhje kaq të njëanshme dhe kaq të beftë, pa e paragjykuar dhe duke i uruar sukses në punën e tij, nuk do ta votoj kandidaturën e zotit Begaj./tvklan.al