Gjendet i gjallë një pasagjer në tragetin e djegur

23:37 20/02/2022

Një nga pasagjerët që rezultonte i zhdukur në tragetin e linjës Igumenicë-Brindizi që mori flakë të premten është gjetur i gjallë.

Bëhet fjalë për një shtetas lituanez, i cili në ditën e tretë të kërkimeve është ngjitur vetë në kuvertën e tragetit dhe prej andej ekuipazhet e kanë zbritur në barkat e shpëtimit.



Lajmi u konfirmua nga ministri i Transportit të Greqisë, i cili theksoi se ky është një zhvillim pozitiv që ringjall shpresat për gjetjen edhe të personave të tjerë që janë në listën e të zhdukurve.

Vetë lituanezi në dëshminë e tij ka bërë të ditur se kishte qëndruar në pjesët e pasme të tragetit, ndërsa gjatë kohës që kishte qëndruar i bllokuar kishte dëgjuar edhe zëra të tjerë në anije.

Autoritetet kanë gjetur ndërkohë trupin e pajetë të një shoferi kamioni. Gruaja e njërit prej pasagjerëve që është ende i humbur kërkoi të ndërhyhet sa më shpejt.



“Ai është gjallë, është gjallë, ka qenë profesionist, është shumë me përvojë dhe i aftë, po ju them me siguri, duhet të veprohet menjëherë, sa mund të durojnë ata njerëz atje brenda”.

Vijon ende operacioni i kërkim-shpëtimit për 10 personat e tjerë që rezultojnë ende të zhdukur.

