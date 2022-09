Gjendet një trup i pajetë anës rrugës në Greqi, dyshohet se i përket një shqiptari

11:09 21/09/2022

Trupi i pajetë i një personi është gjetur në një fushë bujqësore në rrugën rurale Thivon-Mourikiou të hënën në mëngjes. Sipas asaj që shkruajnë mediat, dyshohet se viktima është shqiptar. Kjo pasi me trupin e pajetë janë gjetur edhe disa dokumente, të cilat i përkasin një shqiptari.

Ai rezulton me precedentë të mëparshëm penalë. Megjithatë, mediat shkruajnë se do të vijojnë ekzaminimet për të zbuluar nëse trupi i pajetë është me të vërtetë i shqiptarit, apo jo.

Sipas asaj që shkruan Protothema, skeleti i trupit të pajetë u gjet në një distancë prej 8 metrash nga rruga. Dyshohet se personi në fjalë është vrarë dhe më pas varrosur me shpresën se nuk do të gjendet kurrë.

Ekzaminimet po vijojnë për të zbuluar shkakun e vërtetë të vdekjes mirëpo kjo e bën të vështirë fakti se trupi ishte shumë i dekompozuar.

Ndërkohë media të tjera raportojnë se dokumentet u gjeten në veshjet e viktimës. Sipas vradini.gr, ato i përkasin një 45-vjeçari i cili ishte arratisur nga burgu në Patra./tvklan.al