Gjendja fizike tremb Shqipërinë

19:53 09/10/2023

Bare stërvitet i diferencuar, Gjasula me infeksion në bajame mungon në grumbullim

Sfida vendimtare ndaj Republikës Çeke nuk vjen në momentin e mirë për Kombëtaren Shqiptare të futbollit. Shumë prej lojtarëve kanë shfaqur probleme fizike në prag të kësaj përballje, duke trembur jo pak stafin dhe trajnerin Sylvinho. Përveç Ismajlit i cili nuk do të jetë i gatshëm për këtë duel, në rrezik për tu hedhur në fushë janë edhe dy mesfushorët, Keidi Bare dhe Klaus Gjasula. Lojtari i Espanjolit është stërvitur i diferencuar nga skuadra, pasi vuan nga një dëmtim i marrë në kampionatin spanjoll. Një fakt që mund ta ndalojë për të marrë minuta ndaj Çekëve.



Gjendje jo të mirë po kalon edhe Klaus Gjasula, i cili ka një infeksion në bajame, duke mos iu bashkuar kombëtares në stërvitje. Mesfushori shihet si një element i rëndësishëm nga Silvinjo, pasi trajneri ka shpjeguar vazhdimisht se është një lojtar i cili i siguron forcë fizike dhe centimetra në ndeshjen ndaj Çekisë. Mungesa e tij do të ishte një goditje tjetër e rëndë për planet e kuqezinjve. Ndërkaq, të fundit që do të bashkohen me grupin do jenë dyshja e sulmit, Mirlind Daku dhe Myrto Uzuni.

Koha e shkurtër për të qenë në seancën stërvitore për shkak të impenjimit me skuadrat ka bërë që dyshja të mungojë. Gjithsesi, si Daku ashtu edhe Uzuni pritet të jenë të gatshëm për trajnerin Sylvinho për këtë duel tepër të rëndësishëm. Kombëtarja Shqiptare gjendet në vendin e parë në grupin kualifikues. Sfida mes kuqezinjve dhe çekëve do të transmetohet falas në televizionin kombëtar ‘Klan’.

