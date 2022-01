Gjeneral Major David H. Tabor: Shqipëria, aleat i rëndësishëm i NATO-s

20:12 07/01/2022

Komanda Amerikane e Operacioneve Speciale për Europën, shtab në Shqipëri

Gjeneral Major David Tabor, Komandant i Forcave Operacionale Amerikane në Europë, ka deklaruar se vendimmarrja për të ngritur shtabin e tyre pararojë në vendin tonë, nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e jashtëzakonshme të qeverisë shqiptare dhe profesionalizmin e ushtrisë.

“Shqipëria mbetet një aleat i rëndësishëm i NATO-s dhe një partner i çmuar i sigurisë si në rang rajonal ashtu edhe në atë global. Komanda jonë luan një rol të rëndësishëm në demonstrimin e përkushtimit të SHBA ndaj aleatëve dhe partnerëve tanë në Ballkanin Perëndimor dhe kjo përpjekje po kryhet në mbështetjen e plotë të qeverisë shqiptare dhe mbetet një nderim për profesionalizmin e ushtrisë shqiptare.”

Shqipëria, sipas Komandës Speciale Amerikanë në Europë, mbetet një aleate e fortë e NATO-s, sepse Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të ngushtë me qeverinë shqiptare. Vendosja e këtyre trupave amerikane në Shqipëri, sipas ushtarakëve të lartë, redukton në masë të madhe kohën e udhëtimit dhe rrit fleksibilitetin e operacioneve speciale dhe lëvizjen e forcave konvesionale në këtë rajon.

“Nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme dhe bashkëpunimit të ngushtë, ne jemi të vendosur në mënyrë unike për të nxitur marrëdhëniet tona me aleatët dhe partnerët për të kundërshtuar ndikimin keqdashës, për të ndërtuar ndërveprueshmërinë , për t’ju përgjigjur me shpejtësi kërcënimeve në zhvillim e nëse është e nevojshme për të mposhtur çdo agresion.”

Shqipëria ishte gjatë muajve të verës së kaluar, mikpritëse e stërvitjes së trupave të NATO-s dhe atyre amerikane e quajtur Defender Europe 21. Kjo stërvitje ushtarake u organizua nga ushtria amerikane në Europë dhe Afrikë me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave ushtarake nga 26 vende aleate dhe partnere në 7 baza të ndryshme në vendin tonë me anije, avionë, helikopterë, sisteme raketash patriot dhe automjete jo luftarake, forcat tona të armatosura u përfaqësuan në këtë stërvitje shumëkombëshe me rreth 1 mijë trupa ushtarake.

