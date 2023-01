Gjeni gabimin në foto në 10 sekonda. Vetëm 2 nga 10 persona ia dalin!

Shpërndaje







09:36 17/01/2023

Në testin e sotëm, përveçse do të provoni se jeni dikush me aftësi të jashtëzakonshme vëzhgimi dhe shkathtësie, do të keni mundësinë të tregoni edhe sa inteligjentë jeni.

Në imazhin e treguar më sipër, gjithçka duket të jetë normale. Një peshkatar i ulur i qetë në lumë, duke peshkuar. Megjithatë, pamja e jashtme është mashtruese. Jo gjithçka është aq e saktë sa duhet, ka një gabim në foto, diçka nuk është në vendin e duhur dhe duhet gjetur.

Nëse e gjetët përgjigjen brenda 5 sekondave, ju jeni një gjeni vëzhgues. Nëse ju deshën 10 sekonda, edhe ju meritoni komplimente dhe nëse ende nuk e keni gjetur, mos u shqetësoni, sepse rezultatin do ta zbulojmë menjëherë më poshtë:

Përgjigje:

Është vendndodhja e një yll deti. Nuk është në vendin e duhur, pasi i përket oqeaneve, jo lumenjve, ku uji është i freskët. /tvklan.al