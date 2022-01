Gjergj Leka ka vendosur “t’i luajë fenë” 2022-it, zbulon surprizat

Shpërndaje







18:09 01/01/2022

Ndërsa në vitin që lamë pas secili bëri bilancin e tij për të parë se çfarë mundi të realizonte e çfarë synon për këtë vit, Gjergj Leka ka rezervuar një surprizë. Në emisionin “Rudina” në Tv Klan, gjatë puntatës speciale të 1 Janarit, këngëtari i njohur ka dy synime kryesore.

I pari është se do të argëtohet sa të mundet pasi ka dy përvjetore të rëndësishme personale e artistike. Synimi i dytë është sërish argëtim i përzier me punë, por i rezervuar për të gjithë admiruesit e tij.

Gjergj Leka: Unë e kam shumë të thjeshtë dëshirën për këtë vit që vjen. Unë bëj 60 vjeç, por edhe 40 vjet karrierë kështu që do të bëj qejf, do t’i luaj fenë. Këtë vit do të realizoj të gjitha ato gjëra që nuk i kam realizuar as me ato dy gratë e para që kisha, do t’i realizoj me të tretën, me Erin. Këtë vit do bëj me gjithë mend çfarë të më dojë zemra e çfarë të më dojë shpirti pas 40 vjetësh karrierë.

Rudina Magjistari: Pra është koha për të shijuar jetën, jo më vetëm punë?

Gjergj Leka: Do shijoj jetën në maksimum, 365 ditë. Unë e kam qejf edhe punën, programet që bëj i kam me pasion, por do të plotësoj shumë dëshira.

Rudina Magjistari: Udhëtime, me siguri?

Gjergj Leka: Udhëtime kam bërë shumë, nusja nuk ka bërë, do të bëj udhëtime.

Rudina Magjistari: Tjetër?

Gjergj Leka: Pastaj kam në vazhdën e koncerteve, por nuk e them idenë. Do bredh Shqipërinë meqë ka 40 vjet që më duartrokasin me një spektakël shumë të veçantë. Janë 8 spektakle që i kam mbyllur që në Nëntor komplet, në 8 mrekulli shqiptare. Kaq./tvklan.al