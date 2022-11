Gjergj Leka: S’dua të jetoj deri në 100 vjet se atëherë s’ka as pampersa

12:51 12/11/2022

Në programin “Aldo Morning Show”, ka telefonuar këngëtari i njohur Gjergj Leka i cili ka folur për temën “Robi plaket kur do vetë”. Ai është shprehur se kjo shprehje ekziston për shekujt e kaluar sepse tani njeriun e plakin, hallet, streset dhe gruaja. Gjithashtu ai shprehet se nuk dëshiron që të jetojë deri 100 vjet sepse atëhere ndoshta nuk ekzistojnë më pampersat.

Aldo: A je ti personi adapt për të bërë pyetjen, “Robi plaket kur do vetë”?

Gjergj Leka: Kjo është një fjalë e urtë që vlen për shekujt më parë. Sot robin e plakin streset, e plakin hallet, por mund ta plakë dhe gruaja, por unë këtë problem nuk e kam. Gjërat duhen marrë edhe më lehtë sesa i marrim ne. Unë mendoj që stresi nuk na lë neve të plakemi kur të duam ne.

Unë mendoj që plakja e mendjes është plakja e njeriut. Ndërsa njerëzit si unë apo si shumë miqtë e mi, moshatarët e mi, i gjejnë vetes punë për të bërë, një punë që ata e pëlqejnë për ta bërë, jo një punë që ja dikton dikush për ta bërë, unë mendoj që do plaket një çikë më vonë.

Aldo: Kjo një çikë e kalon 100-shen besoj?

Gjergj Leka: Jo, jo nuk dua se atëherë nuk do ketë as pampersa, nuk e di se çfarë do ketë. /tvklan.al