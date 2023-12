Gjermani-Skoci hap europianin

19:48 02/12/2023

Gjermani-Skoci do të jetë ndeshja hapëse e Euro 2024 më 14 qershor në Mynih. Në Grupin A janë edhe Zvicra e Hungaria. Një grup interesant është ai D ku Franca dhe Holanda janë skuadrat më të forta, ndërsa bën pjesë edhe Austria dhe ekipi që do të dalë nga play off ku do të zhvillohen takimet Uells-Finlandë dhe Poloni-Estoni.

Turqia, Portugalia, Çekia dhe fituesi i play off C janë në Grupin F. Interesant do të jetë edhe Grupi C me Anglinë, Danimarkën, Serbinë dhe Slloveninë. Në Grupin E, Belgjika si skuadra më e fortë do të rivalizohet nga Sllovakia, Rumania dhe fituesi i play off B. Kampionati Europian 2024 do të zhvillohet në 10 qytetet të Gjermanisë.

Tv Klan