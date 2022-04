Gjermania angazhohet për hapjen sa më shpejt të negociatave dhe rigjallërimin e Procesit të Berlinit. Rama: Ndahemi nga RMV nëse bllokon sërish Bullgaria

20:01 11/04/2022

◾Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Gjermani, e cila është përmbyllur me një konferencë të përbashkët për shtyp me kancelarin Olaf Scholz

◾Scholz është shprehur se Gjermania do të angazhohet për hapjen sa më shpejt të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Rama tha se nëse Bullgaria vendos sërish veton në Qershor për Maqedoninë e Veriut dhe bllokon hapjen e negociatave, atëherë do të kërkojë ndarjen në procesin e anëtarësimit.

◾Kancelari gjerman u shpreh se dëshiron që të rigjallërojë Procesin e Berlinit. Kjo u mirëprit nga Kryeministri Rama sipas të cilit, “Përfshirja e të gjitha vendeve në përpjekje për të jetësuar në Ballkan të 4 liritë e BE, të lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitaleve dhe të shërbimeve, është gjëja e duhur për të garantuar paqen, bashkëpunimin rajon, dhe për të garantuar të ardhmen”.

◾Kryeministri Edi Rama preku edhe çështjen e liberalizimit të vizave të Kosovës ku kërkoi nga Gjermania që të bëjë pjesën e saj pasi “është një proces i merituar prej shumë vitesh”.

◾Në vizitën zyrtare që ka zhvilluar në Berlin, Rama është takuar më herët me kryetaren e bashkisë së qytetit, Franziska Giffey dhe Presidentin gjerman, Frank-Walter Steinmeier.

Kancelari gjerman po ashtu falenderoi Shqipërinë për rolin e saj si anëtar në Këshillin e Sigurimit në OKB, si anëtar i NATO, OSBE-së dhe forume të tjera.

“Shqipëria i mbështet politikat e BE me 100%. Shqipëria dënon luftën kundër Ukrainës”, tha më tej Scholz.

“Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përfitojnë nga bashkëpunimi rajonal. Ai përforcon ekonominë, përforcon marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe përshpejton afrimin me BE. Procesi i Berlinit që prej vitit 2014 ka treguar se çfarë potenciali ndodhet në bashkëpunimin gjithëpërfshirës të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Unë dëshiroj, ta rigjallëroj Procesin e Berlinit”, u shpreh Scholz.

Integrimi, Rama: Ndahemi nga RMV në Qershor, nëse Bullgaria pengon sërish procesin

Kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp me Kancelarin federal të Gjermanisë, Olaf Scholz u shpreh i inkurajuar nga biseda që kishte pasur me këtë të fundit.

“Gjeta një gatishmëri jashtëzakonisht inkurajuese të tij dhe të Gjermanisë në emër të tij, për të shtyrë me më shumë vendosmëri procesin e integrimit europian të Ballkanit, duke filluar nga përmbushja e një faze të procesit sa i takon Shqipërisë dhe RMV që shpresojmë të ndodhë në këshillin e ardhshëm të muajit Qershor. Ne e çmojmë shumë konsideratën e qeverisë federale dhe janë shumë të çmuara vlerësimet që kancelari bëri publikisht për progresin që kemi bërë. Jemi koshientë që kemi ende për të bërë dhe jemi shumë të vendosur që t‘i bëjmë të gjitha ato që duhen bërë“.

Rama po ashtu tha se Shqipëria është në një linjë sa i takon agresionit rus në Ukrainë. “Dënojmë njëzëri krimet në Ukrainë dhe kërkojmë armëpushim sa më të shpejtë”, theksoi Rama.

Më tej, Kryeministri shqiptar mirëpriti qëndrimin e kancelarit Scholz për rivitalizimin e procesit të Berlinit, duke thënë se ky proces është jashtëzakonisht i rëndësishëm.

Sa i përket procesit të integrimit, Kryeministri sqaroi se Shqipëria do të ndahet nga Maqedonia e Veriut nëse në Qershor Bullgaria do të bllokojë sërish RMV.

“Kjo do të ndodhë nga ana jonë vetëm nëse në qershor nuk do të hapen negociata për Shqipërinë vetëm për shkak të Maqedonisë. Ne do të vazhdojmë të jemi në një linjë me Maqedoninë e Veriut që të dyja vendet duhet të marrin dritën jeshile, por nëse sërish Bullgaria do të bllokojë procesin ne do të kërkojmë që të na ndajnë”.

“E mirëpritur nga ana ime dhe jam i bindur që do të mirëpritet në të gjithë Ballkanin Perëndimor, qëndrimi i tij dhe shprehja e dëshirës për t’i dhënë një impuls të ri procesit të Berlinit. Procesi i Berlinit është një vizion jashtëzakonisht i rëndësishëm për rajonin tonë dhe është një proces që e ka sot më shumë se asnjëherë të nevojshëm një impuls të ri, për shkak të një ngadalësimi dhe të një përhumbjeje le të themi, në kanalet e burokracisë në Bruksel.

Nga ana tjetër unë e informova kancelarin edhe për ‘Ballkanin e Hapur’ që nuk është asgjë tjetër përveçse një përpjekje për ta jetësuar procesin e Berlinit, duke e zotëruar si proces në mënyrë të përditshme dhe patjetër që rivitalizimi i procesit të Berlinit është gjëja më e mirëpritur. Përfshirja e të gjitha vendeve në përpjekje për të jetësuar në Ballkan të katërta liritë e BE, të lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitaleve dhe të shërbimeve, është gjëja e duhur për të garantuar paqen, bashkëpunimin në rajon dhe për të garantuar të ardhmen”.

Rama ftesë publike Scholz për vizitë zyrtare në Shqipëri: Shpresoj që të kem përsëri fat…

Kryeministri Edi Rama e ftoi kancelarin gjerman Olaf Scholz për një vizitë zyrtare në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Ftesën ia bëri gjatë konferencës për shtyp që patën në Berlin, ku kreu i qeverisë shqiptare ndodhet në një vizitë zyrtare.

“Do të ishim shumë të nderuar që ju të vizitonit Shqipërinë dhe rajonin, sepse rajoni ka nevojë për Gjermaninë, por edhe Gjermania për rajonin”, u shpreh mes të tjerash Rama.

Edi Rama: Shumë faleminderit zoti kancelar për mikpritjen tuaj të posaçme dhe shpresoj që të kem përsëri fat sepse në konferencën e parë bëra një ftesë që paraardhësja juaj të vinte në Shqipëri dhe të vizitonte rajonin, u duk si diçka që ishte thjesht një kortezi që do harrohej, pasi kurrë më parë një kancelar gjerman nuk kishte vizituar Shqipërinë për arsye vizite bilaterale. Kështu që unë po i bëj ftesën edhe publikisht, do të ishim të nderuar që ju të vizitonit Shqipërinë dhe rajonin, sepse rajoni ka shumë nevojë për Gjermaninë, por edhe Gjermania ka shumë nevojë për rajonin. Rajoni ka shumë nevojë për BE-në, BE-ja ka shumë nevojë për rajonin.

Rama: Rusia zero investime në Shqipëri, ato të Kinës të papërfillshme. Turqia është partner strategjik

Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin, kryeministri Edi Rama tha se palët e treta kanë ndikim në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai përmendi Rusinë dhe Kinën dhe tha se kjo bën që aktivizimi i BE-së të jetë më intensiv.

Megjithatë, Rama tha se Shqipëria nuk ka asnjë marrëdhënie të posaçme me Rusinë dhe Kinën. Niveli i investimeve të Rusisë në Shqipëri është zero, tha Rama, ndërsa shtoi se ato të Kinës janë minimale dhe të papërfillshme. Sa i përket Turqisë, kryeministri tha se është partner strategjik dhe personalisht e sheh këtë vend si një valvul të rëndësishme sigurie për të gjithë Europën.

“Sa i përket aktorëve apo palëve të treta me ndikim në Ballkanin Perëndimor unë do të thosha që nuk janë njësoj dhe nuk duhet të kemi shqetësime nga ndikimi i vendeve të treta në të njëjtën mënyrë. Sigurisht që ndikimi i Rusisë në rajonin tonë përbën një problem, për më tepër në kushtet e sotme, çka e bën shumë më të nevojshme aktivizimin më intensiv të BE dhe përpjekjen nga ana e Be për t’i afruar shumë më pranë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim, ndërkohë që Kina është një vend që ka synimin e vet të deklaruar në të gjithë Europën, më saktë ish-Europën Lindore. Ka edhe një format special të Kinës të quajtur 17+1 me të gjitha vendet ish-komunistet që është një projekt investimesh. Shqipëria nuk ka ndonjë marrëdhënie të posaçme as me njërën dhe as me tjetrën dhe niveli i investimeve të Rusisë në Shqipëri është zero, ai i Kinës minimal i papërfillshëm me të tjerat. Sa i përket Turqisë, Turqia nuk është aktor i tretë, është partner strategjik i Shqipërisë dhe në këndvështrimin tim, Turqia është një valvul e rëndësishme sigurie për gjithë Europën. Me vendet e Gjirit kemi marrëdhënie miqësore prej shumë e shumë vitesh. I kultivojmë ato. Nuk shohim asgjë tjetër përveçse miqve dhe sigurisht janë të mirëpritur në Shqipëri për të bërë investimet e tyre. Prezenca e tyre në vendin tonë dhe në përgjithësi është shumë më e ulët se sa ndonjëherë stërzmadhohet nëpër artikuj dhe vëzhgime sensacionale të medias”, u shpreh Rama.

Krah Scholz, Rama kërkon liberalizmin e vizave për Kosovën

Krah kancelarit gjerman Olaf Scholz, kryeministri shqiptar Edi Rama nuk la pa prekur edhe çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Rama tha se shpreson që Gjermania të përmbushë në nivelin e Bashkimit Europian edhe procesin e liberalizmit të vizave për Kosovën, një proces sipas tij i merituar prej shumë vitesh.

“…Dhe unë shpresoj shumë që Gjermania, përveçse të bëjë pjesën e saj përsa i përket përmbushjes së procesit dhe pranimit nga i gjithë Këshillit Europian njëzëri të uljes në tryezë për negociatat me Shqipërinë dhe RMV, të përmbushë në nivelin e Bashkimit Europian edhe procesin e liberalizmit të vizave për Kosovën. Është një proces i merituar prej shumë vitesh, por i bllokuar dhe shpresojmë që çlirohet sepse na intereson shumë që të gjitha vendet e Ballkanit të marrin atë që meritojnë në raport me ecurinë e tyre drejt BE”.

Si do ndihej nëse Ukraina do të hynte përpara Shqipërisë në BE? Çfarë përgjigje dha Rama

Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp mes kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe Kryeministrit Edi Rama këtij të fundit iu bë një pyetje pikante që ka të bëjë me integrimin europian.

“Ukraina kërkon një procedurë të përshpejtuar për të hyrë në BE. Ajo ka edhe disa mbështetës në BE. Si do të ndiheshit nëse ata do të kenë sukses me këtë sepse ju prisni prej kohësh për të hyrë në BE?”, pyeti gazetari.

Ndërkohë Rama vetë e pranoi se pyetja e ka vënë në pozitë sepse duhet të thotë të vërtetën. Sipas tij “nuk duhet shumë shkencë për të kuptuar si funksionon BE” dhe shtoi se anëtarësimi i menjëhershëm i Ukrainës nuk mund të ndodhë.

Megjithatë, kreu i qeverisë shqiptare tha se edhe nëse ndodh dhe Ukraina anëtarësohet përpara, Shqipëria nuk do të bëhej “xheloze”.

“Pyetja se a ndjehem i shqetësuar që Ukraina mund të hyjë më shpejt në BE se sa ne që kemi kaq vite që presim, më vë pak në pozitë sepse duhet të them të vërtetën, apo jo? Unë më shumë jam i shqetësuar se mos Ukraina mendon me të vërtetë që mund të hyjë më shpejt në BE, jo se do hyjë më shpejt. Do u thosha atyre që e ushqejnë këtë iluzion për Ukrainën që të mos e përdorin Ukrainën për të shprehur entuziazmin e tyre revolucionar nëpër instanca të ndryshme sepse nuk duhet shumë shkencë për ta kuptuar si funksionon BE dhe kjo nuk mund të ndodhë sipas meje. Megjithatë nëse do të ndodhte nuk do të bëheshim xhelozë që Ukraina do të hynte përpara”, u shpreh Rama.

