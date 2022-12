Gjermania eliminohet nga Botërori 2022

22:03 01/12/2022

Gjermania është eliminuar nga Botërori 2022. Edhe pse fitoi me rezultatin 2 me 4 me Kosta Rikën, në ndeshjen tjetër grupit që luhej në të njëjtën orë, Japonia fitoi me rezultatin 2 me 1 me Spanjën.

Ky rezultat bëri që Japonia të zëjë vendin e parë në grup, ndërsa Spanja vendin e dytë. Kurse Gjermania mbeti jashtë Botërorit.