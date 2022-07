Gjermania mbështet Greqinë përballë Turqisë

17:50 29/07/2022

Ministrja e Jashtme Baerbock takime në Athinë me Mitsotakis e Dendias

Në takimin me shefen e diplomacisë gjermane Annalena Baerbock, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis shprehu qëndrimin e prerë të Greqisë se provokimet turke dhe mosmarrëveshjet e sovranitetit janë një kërcënim për stabilitetin rajonal dhe nuk mund të tolerohen as nga Greqia dhe as nga BE. Sipas tij Greqia ruan kufijtë e saj, të cilët janë edhe kufij europianë, në respekt të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut.

Bashkëbiseduesit shkëmbyen pikëpamje për propozimin e fundit grek për krijimin e një mekanizmi pan-europian për uljen e konsumit te energjise në industri kundrejt kompensimit. Mitsotakis përsëriti se kriza e çmimit të energjisë është një problem evropian që kërkon një zgjidhje europiane. Ai prezantoi iniciativat e ndërmarra nga qeveria për t’u kthyer në një portë për në BE për transferimin e energjisë.

Ministrja e jashtme gjermane ka nënvizuar se “problemet duhet të zgjidhen me bisedime, jo me përshkallëzim tensioni”.

Baerbock foli për “punën e madhe” të Greqisë në sigurimin e kufijve të jashtëm të BE-së dhe mikpritjen e refugjatëve nga Lindja e Mesme, duke theksuar se ky projekt meriton gjithë solidaritetin europian.

Klan News