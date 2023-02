Gjermania miraton dërgimin e tankeve Leopard 1

20:20 03/02/2023

Liderët europianë diskutuan sërish sanksione të tjera ndaj Rusisë si dhe një program me vlerë 25 milionë Euro për heqjen e minave

Në frontin e luftës bombardimet vijojnë të intesifikohen në Ukrainën lindore, ku Kievi thotë se Moska po dërgon mijëra ushtarë dhe mercenarë.

“Ata sjellin burra dhe po përpiqen sistematikisht të gjejnë vende për të thyer mbrojtjen tonë,” tha për radion ukrainase NV një zëdhënës i frontit lindor të forcave të armatosura të Ukrainës.

Moska thotë se një objektiv kryesor në Ukrainë është sigurimi i pjesës tjetër të provincës Donetsk, një nga katër që ajo aneksoi në mënyrë të njëanshme në shtatorin e vitit të kaluar.

Forcat e saj kanë pretenduar fitime në rritje gjatë javës së kaluar rreth qytetit Bakhumt, fokusi i tij kryesor. Ndërkaq Ukraina ka ngritur padi penale kundër themeluesit të grupit Wagner. Prigozhin është akuzuar për shkelje të integritetit territorial dhe paprekshmërisë së Ukrainës.

Qeveria gjermane ka miratuar dërgimin e tankeve Leopard 1 në Ukrainë dhe është në bisedime për blerjen e 15 tankeve Gepard nga Katari për t’i dërguar atje, raportojnë mediat gjermane duke cituar burime qeveritare. Leopard 1 nuk janë aq të avancuara sa Leopard 2 që premtuan Gjermania dhe vendet e tjera javën e kaluar, por mund të dorëzohen më shpejt.

Alarmet për sulm ajror u dëgjuan në të gjithë Ukrainën, ndërsa Presidenti Volodymyr Zelenskiy priti liderët e Bashkimit Evropian për të diskutuar sanksione të mëtejshme mbi perspektivat e Rusisë dhe Ukrainës për t’u bashkuar me bllokun evropian.

Kreu i komisionit ekzekutiv të BE-së dhe kryetari i 27 liderëve kombëtarë të BE-së udhëtuan në Kiev për të demonstruar mbështetje për Ukrainën me afrimin e përvjetorit të parë të pushtimit rus më 24 shkurt 2022.

“Nuk do të ketë asnjë pengesë në vendosmërinë tonë. Ne gjithashtu do t’ju mbështesim në çdo hap të rrugës në udhëtimin tuaj drejt BE,” shkroi kryetari i BE Charles Michel në Twitter. Kievi aplikoi për t’u bashkuar me bllokun disa ditë pasi Rusia pushtoi vitin e kaluar.

BE-ja e ka përqafuar aplikimin, megjithëse ka kundërshtuar thirrjet e Ukrainës për një rrugë të shpejtë drejt anëtarësimit ndërsa vendi është në luftë.

Nga ana tjetër BE do të nisë një program humanitar të çminimit në Ukrainë me vlerë 25 milionë euro. Lajmin e ka konfirmuar shefi i politikës së jashtme të bllokut, Josep Borrell. Çminimi është “vendimtar për të siguruar jetët e popullatës civile”, shkroi Borrell në mediat sociale.

