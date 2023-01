Gjermania nuk bindet për dërgimin e tankeve në Ukrainë

Shpërndaje







21:01 20/01/2023

Grupi i kontaktit bie dakord të dërgojë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore, autoblinda dhe municion

Ky nuk është rezultati që Ukraina shpresonte. Takimi i grupit të kontaktit rrezatoi konsensus të gjerë se më shumë ndihmë ushtarake duhet t’i dërgohet Ukrainës dhe ajo po dërgohet. Por ende nuk ka një vendim për të dërguar ato pajisje që Ukraina i kërkon urgjentisht: tanke e prodhimit gjerman Leopard 2.

Janë mbi 2000 tanke të këtij modeli modern luftarak, të lehta për t’u mirëmbajtur, të vendosura në magazina në mbarë Europën. Por sipas rregulloreve gjermane të eksportit, këto tanke nuk mund të dërgohen në Ukrainë pa leje nga Berlini dhe Gjermania heziton të ndezë dritën e gjelbër, nëse mjetet nuk përfshihen në një pakete më të gjerë të NATO-s, që mundësisht përfshin edhe tanket e fuqishme të prodhimit amerikan M1 Abrams. Vetë ministri i ri gjerman i Mbrojtjes deklaroi se marrëveshja për tanket duhet të miratohet nga të gjithë aleatët.

“Ne nuk po hezitojmë, thjesht po balancojmë me shumë kujdes të gjitha pro-të dhe kundër. Kjo është një lloj mase e re që ne zgjodhëm, ndaj duhet të jemi të kujdesshëm sepse kemi për detyrë të shikojmë me kujdes dhe intensivisht se cilat mund të jenë pasojat për këdo në atë konflikt. Ne do ta marrim vendimin tonë sa më shpejt të jetë e mundur dhe siç e përmenda tashmë, ne mbështesim Ukrainën në një masë shumë, shumë të madhe dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë.”

Ministri i Jashtëm i Polonisë u shpreh i “tronditur” nga ngurrimi i dukshëm i Gjermanisë për të lejuar eksportin e tankeve Leopard. Uashingtoni nuk është ende gati të dërgojë tanket M1 që kërkojnë karburant të ndryshëm dhe mirëmbajtjeje të gjerë.

“Këto ndihma nuk janë vetëm për Ukrainën, por gjithashtu edhe për sigurinë europiane dhe atë globale. Është për atë botë në të cilën ne duam të jetojmë, është për atë botë të cilën ne duam që fëmijët dhe nipërit tanë të trashëgojnë. Anëtarët e këtij grupi kontakti mbështesin një botë me rregulla dhe ku respektohet sovraniteti.”

Kremlini reagoi duke thënë se furnizimi me tanke i Ukrainës nuk do të ndryshojë gjë dhe se Perëndimi do të pendohet për “iluzionin” se Kievi mund të fitojë në fushën e betejës.

Presidenti ukrainas Volodmyr Zelenskiy, duke folur në fillim të takimit të grupit të kontaktit në Ramstein, falënderoi aleatët për mbështetjen e tyre, por tha se nevojiten më shumë armë dhe më shpejt.

“Ne duhet të shpejtojmë. Koha duhet të bëhet arma jonë. Kremlini duhet të humbasë.”

Ndërsa ministrat e mbrojtjes nga NATO dhe vende të tjera grindeshin për tanket që duhet t’i dërgohen Ukrainës, ushtarët në vijën e frontit në Donetsk u lutën për më shumë tanke beteje për t’i ndihmuar ata të mposhtin Rusinë.

Sviatoslav, një ushtarak ukrainas 28-vjeçar që operon një tank pranë Bakhmut-it, në lindje të vendit tha se mbështetja ndërkombëtare për Ukrainën ka qenë “e mirë”, por nevojitet më shumë.

“Kemi të bëjmë me një armik që ka sasi, jo cilësi. Duhet të vendosim një balancë mes cilësisë dhe sasisë. Kemi nevojë për më shumë pajisje.”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se fokusi i ndihmës duhet të jetë edhe me municioni për sistemet e vjetra dhe ndihma për mirëmbajtjen e tyre. Edhe Shqipëria do të ketë një pako me ndihma ushtarake për Ukrainën.

Klan News