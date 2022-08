Gjermania, parajsë për pastrimin e parave

Shpërndaje







22:00 28/08/2022

Pastrimi i parave vijon të jetë një problem për qeverinë gjermane. Sipas raportit të fundit të Task Forcës për Veprimtari Financiare, Gjermania mbetet një destinacion tërheqës për pastrimin e parave.

Ministri gjerman i Financave, Christian Lindner e kishte paralajmëruar që më parë që raporti nuk do të ishte pozitiv. Prandaj edhe ai i parapriu lajmit duke paralajmëruar ngritjen e një autoriteti të ri për luftimin e pastrimit të parave. Zyra e re Policisë për Krimin Financiar, pritet të përfundohet brenda kësaj legjislature dhe do të hetojë rastet e dyshimta të pastrimit të parave.

Përveç zyrës së re, qeveria do të krijojë dhe një qendër të re koordinimi për sektorin jo financiar, e cila do të merret me pasuritë e paluajtshme, sektorin e ndërtimit dhe lojërat e fatit. Deri më tani të Gjelbrit dhe Partia Socialdemokrate kanë miratuar në parim projektin, por detajet e fundit të planeve të ministrit Lindner duhet ende të sqarohen të gjitha.

Klan News