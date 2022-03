Gjermania përgatit burime të tjera energjie

13:49 02/03/2022

Do të mbahen në punë në një kohë më të gjatë termocentralet me qymyr

Gjermania është e përgatitur nëse Rusia ndalon eksportimin e gazit në vend, ka deklaruar ministri i Ekonomisë Robert Habeck. Sipas tij, termocentralet gjermane me qymyr mund të funksionojnë më gjatë në mënyrë që të bëhen më të pavarur nga Rusia.

Siguria i furnizimit me energji është më e rëndësishme se mbrojtja e klimës, shpjegoi ministri i Ekonomisë. Sipas politikanit të Partisë së Gjelbër, varësia nga furnizimet ruse me energji është rritur vitet e fundit. Habeck permendi edhe legjislacionin e ri të planifikuar për të siguruar që furnizimi i konsumatorëve me gaz të jetë e plotë për dimër. Sipas tij për dimrin e ardhshëm do të merren masa të mëtejshme për të përballuar çdo skenar më të keq duke kaluar te energjitë e rinovueshme në planin afatmesëm.

“Sa më shumë që Gjermania të mbështetet në burimet e veta të energjisë, aq më i sigurt mund të reagojë vendi në politikën e jashtme”.

Habeck, i dha këto deklarata pasi u kthye nga udhëtimi në Shtetet e Bashkuara për bisedime politike. Sipas tij pas vendimit të fundit të kancelarit Scholz për të rritur shpenzimet në politikën e mbrojtjes, Gjermania u perceptua atje si një partner i fortë. SHBA-ja dhe Europa po luftojnë për të njëjtat vlera – edhe pse amerikanët kanë një interes të fortë në politikën tregtare dhe atë energjetike.

