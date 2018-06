Gjermania rikthehet te fitorja

Publikuar | 19:35

Gjermania rigjen fitoren pas 5 ndeshjesh me barazime dhe humbje. Skuadra kampione e botës në fuqi mundi me rezultatin 2 – 1 Arabinë Saudite të premten në Leverkusen. Një sukses ku gjermanët krijuan shumë, por pa një rezultat të thellë. Ekipi i drejtuar nga Low kaloi në avantazh pas 8 minutash lojë me anë të Werner. Autogoli i Haësaëi pak para fundit të pjesës së parë u duk se do t’i hapte rrugën një goleade të Gjermanisë.

Arabia Saudite pati rastet për shënim, por këtë e arriti në zhvillimet e një 11-metërshi. Goditja e Al Sahlawi u ndal nga Ter Stegen, por kapiteni Al Jassim e dërgoi në rrjetë. Në kohën shtesë Arabia Saudite pati një tjetër mundësi për gol, por që nuk arriti të mbyllej me sukses. Të dy ekipet me këtë përballje mbyllën përgatitjet para finaleve të Botërorit 2018. Në takimet e tjerë Zvicra mundi me rezultatin 2 – 0 Japoninë, ndërsa Polonia barazoi 2 – 2 me Kilin.

Tv Klan