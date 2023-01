Gjermania sinjale për dërgimin e tankeve në Ukrainë

Shpërndaje







00:01 24/01/2023

Ministrja e Jashtme Anna Baerbock thotë se Berlini “nuk do të pengojë” dërgimin e tankeve Leopard 2

Mjekët duke evakuuar ushtarë të plagosur ukrainas dhe civilë nga rajoni lindor i Donetskut ndërsa avionët vijonin luftimet. Mbrojtja ajrore e Ukrainës u pa aktive pranë qytetit Soledar, një qytet minierash kripe, një javë pasi grupi mercenar Wagner pretendoi kontrollin.

Ndërsa ushtarët e plagosur u futën në ambulanca, banorët vendas në një fshat afër Bakhmut dolën jashtë për të marrë bukë nga vullnetari Yurii.

Në një ditë me diell, shpërthimet në sfond shtojnë frikën në zonë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi përparime të reja në jug të Bakhmut-it. Ndërsa forcat ukrainase mohojnë se Rusia arriti të kapte Soledar. Kapja e Soledar mund të çojë përpara presionin mbi Bakhmutin fqinj, thonë analistët e mbrojtjes.

Për të thyer ngërçin në luftë, Ukraina po kërkon me ngulm tanket Leopard të prodhimit gjerman. Deri tani Berlini ka kërkuar garanci nga aleatët që dërgimi i tankeve të mos përshkallëzojë luftën. Pas presionit, duket se Gjermania ka bërë një hap pas.

Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Anna Baerbock, ka thënë se ajo “nuk do të pengojë” Poloninë nëse do të dërgojë tanket Leopard 2 në Ukrainë.

Të dielën, ministrja Baerbock tha se Polonia nuk ka kërkuar ende leje eksporti për tanket.

“Për momentin kërkesa nuk është bërë, por nëse do ta bëjë ne nuk do ta pengojmë”, i ministrja e Jashtme e Gjermanisë Anna Baerbock për TV francez LCI.

Baerbock është pjesë e koalicionit qeverisës të Gjermanisë nga partia e të Gjelbërve.

Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki tha të hënën se qeveria do të kërkojë autorizim nga Berlini. Por nënvizoi se Polonia do t’i dërgojë tanket edhe nëse leja nuk jepet.

“Edhe nëse në përfundim nuk do të kemi pëlqim, në kuadrin e një koalicioni të vogël … ne përsëri do t’i dorëzojmë tanket tona, së bashku me vendet e tjera,” tha zoti Mateusz Morawiecki, kryeministër i Polonisë

Tanket Leopard 2 u projektuan posaçërisht për të konkurruar me tanket ruse të modelit T-90, të cilat po përdoren tani në pushtimin e Ukrainës.

Pajisjet e tjera dhe sistemimet e mbrojtës ajrore që ju premtuan Ukrainës po transportohen së pari në Poloni, më tej në front.

Klan News