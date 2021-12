Gjesti human i Capital T që meritoi të gjitha duartrokitjet e publikut

20:49 17/12/2021

Reperi i njohur shqiptar, Capital T njihet për veprat e tij humane dhe bërjen pjesë të një sërë kauzash të ndryshme sensibilizuese për të ju ardhur në ndihmë personave që kanë nevojë.

Së fundmi, reperi ka lumturuar me dhurata disa fëmijë me nevoja të veçanta në disa zona mjaft të ndjeshme të Kosovës. Këtë lajm e ka bërë me dije vetë Capital-T, i cili ka postuar në “Instagram” disa foto nga aktiviteti.

“Sa herë që ngjitni një hap të triumfit, ngjitni dy të përulësisë”, ka shkruar reperi krahas fotove./tvklan.al