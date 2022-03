Gjesti tregon ‘gjestet’ në këngën e re

Shpërndaje







17:23 23/03/2022

Pas bashkëpunimit të suksesshëm me Bardhin me këngën “Zemrën” e më pas me solo-n “Katile”, Gjest është gati të publikojë një tjetër këngë.

Titullin e saj nuk e ka bërë ende të ditur, por në postimin e fundit në InstaStory ka treguar disa nga tingujt e saj dhe një frazë. “Çka kam bo për ty s’e kam bo as për veti”, thotë Gjesti.

Data e publikimit të projektit të ri muzikor është vendosur 26 Marsi (e shtunë) në orën 18:00./tvklan.al