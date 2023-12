Gjigandët ”D-Marin” do të menaxhojnë portin turistik të Vlorës

20:28 07/12/2023

Firmoset marrëveshja e bashkëpunimit

Vlora Marina do të menaxhohet nga D-Marin, rrjeti prestigjioz i menaxhimit të marinave në gjithë Mesdheun dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Marrëveshja e nënshkruar e bashkëpunimit, e para e këtij lloji në Shqipëri parashikon prezantimin e disa shërbimeve Premium, të njëjta në cilësi dhe standard me marinat më të mira të Mesdheut.

“D-Marin do të jetë krah nesh në këtë rrugëtim tonin për të transformuar turizmin blu në Shqipëri dhe për të sjellë vendosjen e standardeve të reja në atë ç’ka ofron Shqipëria detare”, tha Vanova Strakosha, Drejtoresha e Përgjithshme e Vlora Marina.

Për D-Marin kjo marrëveshje është një përmbushje e kërkesës që vendi ka, për të sjellë koncepte të reja dhe për të ofruar më të mirën, si për klientët e Marinës, ashtu edhe për komunitetin.

“Ne operojmë si në Greqi, Itali dhe Kroaci dhe na mungonte ajo pika lidhëse që është pikërisht Vlora, që ka një venddodhje gjeografike fantastike, si një pikëtakimi midis Jonit dhe Adriatikut”, shtoi Strakosha.

“Turizmi detar është një kontribut shumë i madh në ekonominë e vendit, sjell të ardhura shtesë si dhe vende të reja pune. Shqipëria ka një vijë bregdetare shumë të bukur, i ka të gjitha mundësitë për t’u shndërruar në një destinacion me një potencial të madh”, u shpreh Drejtori Menaxherial i D-Marin Selcuk Balci.

Për ndërtimin e portit turistik, kompania Vlora Marina do të investojë rreth 45 milionë Euro. Marina do të përmbajë 438 vende ankorimi për jahte dhe mega-jahte, me gjatësi deri në 50 metra. Marina, apo porti turistik i Vlorës, është një koncesion 35-vjeçar që parashikon transformimin e portit të vjetër industrial në një marinë turistike sipas strategjisë së shtetit shqiptar për zhvillimin e turizmit.

