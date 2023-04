Gjiknuri pas takimit me shefen e OSBE-ODIHR: Në fokus zgjedhjet e 14 Majit

18:03 21/04/2023

“Berisha dhe Meta garojnë së bashku – martesa e tyre është e re, por me personazhe të vjetra“

Pas takimit që ka zhvilluar me shefen e OSBE-ODIHR-it, Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Damian Gjiknuri ka dhënë një prononcim për mediat, ku dhe ka zbardhur çështjet që kanë qenë në qendër të këtij takimi.

Gjiknuri ka deklaruar se në fokus ishin zgjedhjet e 14 Majit, teksa tha se nuk u paraqit asnjë shqetësim lidhur me këto zgjedhje.

Damian Gjiknuri: Ata nuk japin mesazhe, por dëgjojnë pikëpamjet e të gjitha partive politike për mbarëvajtjen e zgjedhjeve. Nuk paraqitën ndonjë shqetësim. Konstatimi i tyre duket se nuk ka ndonjë shqetësim. Fushata ka qenë e qetë, nuk ka pasur probleme. Kishim pyetje në lidhje me listën e zgjedhësve. Gjëra teknike, administrative dhe nuk vënë në pikëpyetje mbarëvajtjen e zgjedhjeve në Shqipëri.

Për ngjarjet kriminale ditët e fundit që lidhen me atentatin me tritol ndaj kreut të PD-së në Vaun e Dejës, Benard Ndrecës si dhe ekzekutimin e ish-deputetit e njëkohësisht biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, tha se do të ishte më mirë që të mos krijoheshin spekulime e t’i viheshin etiketime politike këtyre krimeve.

Damian Gjiknuri: Nuk e di që këto vrasje të jenë të motivuara politikisht, por nuk i bën ata as viktimën dhe as porositësit e vrasjes të lidhur me politikën, do të ishte spekulim që t’i vinte etiketime politike këtyre ngjarjeve kriminale.

Koalicionin mes Berishës dhe Metës e quajti martesë e re mes personazheve të vjetër.

Damian Gjiknuri: Berisha dhe Meta garojnë së bashku, martesa e tyre është e re, por me personazhe të vjetra. Ata duhet të krenohen me emrin e Ilir Metës, nuk kanë pse mërziten. Tani nëse nuk të pëlqen partneri me të cilin u martove politikisht, këtë nuk e them dot./tvklan.al