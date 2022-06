Gjiknuri uron Begajn: Besimplotë se do ta kryejë detyrën me përgjegjësi e në respekt me Kushtetutën

20:55 04/06/2022

Sekretari i Përgjithshëm i PS, Damian Gjiknuri ka uruar Bajram Begajn për zgjedhjen si President i Republikës. Përmes një postimi në rrjete sociale, Gjiknuri shprehet besimplotë se Begaj do ta kryejë detyrën e kreut të shtetit me përgjegjësi e në respekt me Kushtetutën.

“Urime z. Bajram Begaj për votëbesimin e marrë nga deputetët e Kuvendit si President i Republikës së Shqipërisë. Jam besimplotë se do kryejë me përgjegjësi të plotë, në respekt me Kushtetutën, detyrën e Kreut të Shtetit”, thekson Gjiknuri./tvklan.al